Хабиб Нурмагомедов: Усман Нурмагомедов — будущее ММА. Он особенный

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о своём двоюродном брате и действующем обладателе титула Bellator в лёгком весе Усмане Нурмагомедове.

«В нём всегда преобладал дух соперничества, поэтому я думаю, что Усман особенный, поэтому он всё ещё непобеждённый, поэтому он чемпион Bellator и защищает свой титул. В предстоящем поединке Усман покажет и докажет, что является одним из лучших бойцов на данный момент. Усман Нурмагомедов — будущее MMA», — сказал Нурмагомедов в интервью платформе Okko Спорт.

Напомним, следующий поединок Усман проведёт против ирландского бойца Пола Хьюза на турнире PFL, который состоится 25 января в Дубае (ОАЭ).

Нурмагомедов ведёт чистый послужной список. Его рекорд состоит из 18 побед (14 досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся). Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.