Хамзат Чимаев поделился мнением о потенциальном поединке с Шарой Буллетом

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев поделился мнением о потенциальном поединке с не имеющим поражений соотечественником Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет.

«Я не пытаюсь подраться с Шарой или с другими земляками. И до этого так же говорил. Один раз уже подрался так и пожалел об этом. Зачем такое? Много американцев есть, и их можно победить. Резонанс тот же есть. Если бой будет за титул, то понятно [что в таком поединке есть смысл]. А так просто делать бой с кем-то из земляков не хотелось бы», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.