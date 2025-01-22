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Чендлер назвал бойца UFC, с которым хотел бы подраться в следующем бою. Это не Макгрегор

Чендлер назвал бойца UFC, с которым хотел бы подраться в следующем бою. Это не Макгрегор
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер назвал бойца UFC, с которым хотел бы подраться в следующем бою.

«Я должен победить Пэдди Пимблетта. Он молодой и голодный парень. У него вся карьера впереди, тогда как я занимаюсь этим на 10 лет дольше, чем он. Мне нравится этот матч. Неважно, являюсь ли я аутсайдером или фаворитом, приложу все усилия, чтобы добиться успеха в вечер боя.

Мне нравится идея поединка с Пимблеттом, где я заработаю кучу денег. Не хочу говорить, что это будет лёгкий бой, поскольку я могу просто выйти и улететь в нокаут у всех на глазах. Но, скажем так, мне нравится этот бой стилистически.

Мне нравится Пэдди как человек. Он хороший парень. Тем не менее моё отношение к нему не помешает мне нокаутировать его», — приводит слова Чендлера портал DAZN.

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