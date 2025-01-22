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Менеджер Нурмагомедова: у Макгрегора не хватит смелости приехать на турнир PFL к Хьюзу

Менеджер Нурмагомедова: у Макгрегора не хватит смелости приехать на турнир PFL к Хьюзу
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Ризван Магомедов, являющийся менеджером команды члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова, не считает, что бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор приедет на турнир PFL, где будет драться его соотечественник Пол Хьюз с чемпионом Bellator Усманом Нурмагомедовым.

— Ожидаешь ли ты появления Конора на турнире?
— Нет, у него смелости не хватит приехать сюда. Даже если кто-то подтвердит и скажет, что он приедет, — я знаю, что он не приедет, — сказал Магомедов в интервью изданию Red Corner MMA.

Напомним, поединок Усмана и Хьюза состоится 25 января в Дубае (ОАЭ). Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор якобы может приуставать на бое в качестве секунданта Пола.

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