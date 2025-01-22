Сергей Павлович показал, как готовится к поединку с Жаирзиньо Розенстрайком

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович показал, как готовится к поединку с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком, с которым сразится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Напомним, Павлович свой предыдущий поединок проводил в июне 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от своего соотечественника Александра Волкова. Это поражение стало для него вторым подряд.

Что касается Розенстрайка, то он свой последний бой провёл в августе 2024 года и победил там раздельным решением судей австралийца Тая Туивасу.