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Стрикленд предложил дю Плесси драться только в стойке в реванше. Дрикус однозначно ответил

Стрикленд предложил дю Плесси драться только в стойке в реванше. Дрикус однозначно ответил
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Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд предложил действующему обладателю титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцу Дрикусу дю Плесси драться в реванше только в стойке. Вскоре Стилнокс однозначно ответил своему сопернику.

Стрикленд. Слушай, голландец, мне нужно, чтобы ты вёл себя как чёртов мужик и дрался в стойке, а не ползал на коленях. Нам надо зарубиться, как полагается мужчинам. Я знаю, что тебе нравится бороться, душить людей и тому подобное. Предлагаю тебе заключить договор со мной — мы встанем в стойку и решим это дерьмо по-мужски.

Дю Плесси. Между львами и людьми не может быть договоров.

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