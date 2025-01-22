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Пол Хьюз: представляю, как нокаутирую Усмана Нурмагомедова. Я хорош в нанесении урона

Пол Хьюз: представляю, как нокаутирую Усмана Нурмагомедова. Я хорош в нанесении урона
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Ирландский боец PFL, выступающий в лёгком весе, Пол Хьюз не сомневается в своей победе в поединке с чемпионом Bellator в категории до 70 кг россиянином Усманом Нурмагомедовым.

«Представляю, как нокаутирую Усмана. Но, конечно, я готов к любому исходу. И вполне могу победить его решением по итогу пяти раундов. Этот вариант также будет удобен для меня, поскольку в современном ММА судьи в основном смотрят на урон, а в этом я чертовски хорош. Мне потребуется всего несколько секунд в каждом раунде, чтобы нанести Нурмагомедову серьёзный урон. Если быть честным до конца, то вижу, как довольно сильно избиваю Усмана», — приводит слова Хьюза портал Sports Illustrated.

Напомним, поединок Усмана и Хьюза состоится 25 января в Дубае (ОАЭ).

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