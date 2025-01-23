Конор Макгрегор поделился мнением об инаугурации Дональда Трампа

Бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор поделился мнением об инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января в Вашингтоне.

«Истинная честь наблюдать за тем, как великие мировые лидеры мирно передают друг другу эстафету. Да благословит Господь Америку и свободный мир», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 11 июля 2021 года на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, Макгрегор разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Дастином Порье. Бой завершился победой Бриллианта техническим нокаутом в первом раунде.