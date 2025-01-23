Чемпион мира по боксу по версии WBO, WBC WBA Super, The Ring во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес назвал четырёх боксёров, за которыми следит.

«Мне нравится наблюдать за всеми молодыми и хорошими боксёрами. Мне нравятся Александр Усик, Райан Гарсия, Теофимо Лопес. Мне также нравится Джервонта Дэвис. Они действительно классные боксёры», — приводит слова Альвареса аккаунт Ring Magazine в X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 сентября 2024 года в Лас-Вегасе, Альварес разделил ринг с пуэрто-риканским боксёром Эдгаром Берлангой. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Канело единогласным решением судей.