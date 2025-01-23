Узлян и Файфер победили боксёров из Танзании на домашнем турнире

Российские боксёры Тигран Узлян и Руслан Файфер в среду, 22 января, в Краснодаре добились очередных побед.

Тигран Узлян (11-1, КО 6) по итогам 10-раундового боя в лёгком весе единогласным решением судей победил Эммануэля Мвакимбе (12-2-2, КО 3) из Танзании. В июле 2024 года в Санкт-Петербурге 30-летний Узлян победил Алексея Мазура и стал чемпионом WBA Asia. Узлян также ранее владел титулом Евразийского боксёрского парламента (EBP).

В соглавном поединке турнира Руслан Файфер (31-4-1, КО 20) техническим нокаутом в первом раунде победил Диксона Мвакисопила (5-5, КО 3) из Танзании. Файфер владел поясами EBP и IBF International в первом тяжёлом весе. В 2024 году 33-летний россиянин, в активе которого есть бои с Юрием Кашинским, Алексеем Папиным, Шигабудином Алиевым, Фабио Мальдонадо, Эндрю Табити, провёл два успешных поединка.

«Было очень классно провести такой бой в родных стенах. Я чувствовал поддержку своих друзей, фанатов. В моей карьере важен любой бой, и этот не исключение. После каждого поединка мы делаем какие-то выводы, совершенствуемся и двигаемся вперёд. Так что спасибо сопернику за это противостояние. Если будут предложения, то готов выступить снова в кратчайшие сроки. В планах провести как можно больше боёв в этом году», — приводит слова Файфера IBA.

Также в рамках главного карда проживающий в Северной Осетии кубинец Ленар Перез (14-0, КО 14) в поединке в первом тяжёлом весе в восьмом раунде нокаутировал Монясаху Муритадор (4-2-2) из Нигерии.