«Просто избавился от зубов». Уиттакер рассказал о восстановлении после боя с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер рассказал о восстановлении после боя с Хамзатом Чимаевым, состоявшегося на турнире UFC 308 в октябре.

Напомним, Уиттакер проиграл болевым приёмом в первом раунде, у него была сломана челюсть, из-за чего сместилась часть передних нижних зубов.

«Восстановление прошло гораздо быстрее, чем все ожидали. Мне надоели эти зубы. Я просто избавился от них, вставил имплантаты, и заживление пошло очень быстро. Всё нормально, я вернулся в спортзал через четыре недели», — сказал Уиттакер в подкасте Ариэля Хельвани.

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