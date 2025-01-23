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Менеджер Усмана Нурмагомедова сделал заявление о карьере россиянина

Менеджер Усмана Нурмагомедова сделал заявление о карьере россиянина
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Ризван Магомедов, менеджер непобеждённого российского бойца Усмана Нурмагомедова, сообщил, что его подопечный подписал новый контракт с промоушеном Professional Fighters League (PFL).

«Что касается перехода, то об этом речи идти не может, потому что подписали новый контракт. В ближайшие два года Нурмагомедов продолжит биться в PFL», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения организации PFL. В ноябре 2022-го завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив единогласным решением бразильца Патрики Фрейре. В своём последнем бою одолел по очкам соотечественника Александра Шаблия.

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