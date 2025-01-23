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Арман Царукян раскрыл подробности отказа от реванша с Исламом Махачевым

Арман Царукян раскрыл подробности отказа от реванша с Исламом Махачевым
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян раскрыл подробности отказа от реванша с соотечественником Исламом Махачевым на UFC 311.

«В среду я провёл вечернюю тренировку, и когда я пошёл спать, то почувствовал, что у меня болит низ спины, я не смог заснуть. Не знаю, за всю ночь я поспал, может, 30 минут. Низ спины очень сильно болел, и я пропустил утреннюю тренировку, мы решили дождаться вечера. На пресс-конференции всё было нормально, но началась весогонка, и спину заклинило, когда я работал на велотренажёре.

Мы вызвали врача, мне пытались помочь. Мне оставалось согнать 2,7 кг, и я хотел закончить всё утром, но я опять не смог заснуть, спина болела. Я даже не мог пошевелиться. И в пять утра я понял, что не смогу уложиться в вес, потому что не могу двигаться», — сказал Царукян в подкасте JAXXON.

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