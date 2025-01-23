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Наоя Иноуэ и Йе Чун Ким взвесились перед боем за звание абсолютного чемпиона мира

Наоя Иноуэ и Йе Чун Ким взвесились перед боем за звание абсолютного чемпиона мира
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Состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского вечера, который состоится завтра, 24 января, в Токио (Япония).

В главном бою абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (28-0, 25 KO) встретится с южнокорейцем Йе Чун Кимом (21-2-2, 13 KO).

Оба бойца уложились в лимит и показали одинаковый вес – 52,2 кг.

Наое Иноуэ 31 год. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), а также абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионах.

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