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Издание Sportskeeda назвало пять лучших российских бойцов MMA

Издание Sportskeeda назвало пять лучших российских бойцов MMA
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Издание Sportskeeda представило свой рейтинг лучших российских бойцов MMA. Ожидаемо возглавил список действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев.

Рейтинг лучших российских бойцов MMA по версии Sportskeeda:
1. Ислам Махачев (27-1), лёгкий вес (до 70 кг).
2. Анатолий Малыхин (14-1), тяжёлый вес (до 120 кг).
3. Усман Нурмагомедов (18-0), лёгкий вес (до 70 кг).
4. Шамиль Мусаев (19-0), полусредний вес (до 77 кг).
5. Рамазан Курамагомедов (13-0), полусредний вес (до 77 кг).

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье сказал, кто должен стать следующим соперником Махачева.

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