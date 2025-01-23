Умар Нурмагомедов показал рентген сломанной руки после операции

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов опубликовал рентгеновский снимок своей руки после операции.

Напомним, Нурмагомедов, проигравший единогласным решением действующему чемпиону грузину Мерабу Двалишвили на турнире UFC 311, сломал левую руку в первом раунде.

Фото: из личного архива Умара Нурмагомедова

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Поражение от Двалишвили стало для уроженца Дагестана первым в карьере.

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