Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов показал рентген сломанной руки после операции

Умар Нурмагомедов показал рентген сломанной руки после операции
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов опубликовал рентгеновский снимок своей руки после операции.

Напомним, Нурмагомедов, проигравший единогласным решением действующему чемпиону грузину Мерабу Двалишвили на турнире UFC 311, сломал левую руку в первом раунде.

Фото: из личного архива Умара Нурмагомедова

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Поражение от Двалишвили стало для уроженца Дагестана первым в карьере.

Материалы по теме
Умар Нурмагомедов отстранён от боёв на полгода после поражения от Двалишвили

Умар Нурмагомедов спаррингует с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android