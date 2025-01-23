Менеджер Умара Нурмагомедова: Двалишвили работал на судей, хотел показать, что ведёт

Ризван Магомедов, менеджер бойца UFC Умара Нурмагомедова, прокомментировал поражение россиянина в поединке с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 311.

«У Мераба была работа на судей, этого нельзя оставлять без внимания. Он не просто так всё это делал. Хотел показать, что ведёт бой, хотя значительного урона или контроля позиций не было. Всё это в совокупности сыграло роль», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Поражение от Двалишвили стало для уроженца Дагестана первым в карьере.