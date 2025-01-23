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Боец UFC Царукян ответил, где безопаснее — в России или США

Боец UFC Царукян ответил, где безопаснее — в России или США
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян ответил, где он чувствует себя безопаснее – в России или США.

«Безопасно ли в России? Да, безопасно. Мне кажется, что в России безопаснее, чем в США», — сказал Царукян в подкасте JAXXON.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 300 в апреле, Царукян победил раздельным решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.

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