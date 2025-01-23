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Шаблий: после третьего раунда Нурмагомедов ничего не смог противопоставить Двалишвили

Шаблий: после третьего раунда Нурмагомедов ничего не смог противопоставить Двалишвили
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Именитый российский боец Александр Шаблий прокомментировал победу Мераба Двалишвили в поединке с Умаром Нурмагомедовым, состоявшемся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, Двалишвили победил единогласным решением (48-47, 49-46, 48-47), нанеся Нурмагомедову первое поражение в карьере.

«Для меня стало неожиданностью, что Мераб передышал Умара. Я знал, что Двалишвили – очень выносливый. Но мне казалось, что Умар будет готов на пять раундов. Это сюрприз, что после третьего раунда Нурмагомедов ничего не смог противопоставить Двалишвили. После того как Мераб взвинтил темп, план Умара на бой посыпался… Возможно, это связано с переломом руки», – приводит слова Шаблия Fight.ru.

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