Инсайдер: Тим Цзю договаривается о бое с бывшим объединённым чемпионом мира

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю (24-2, 17 KO) начал переговоры о поединке с бывшим обладателем титулов в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) американцем Китом Турманом (30-1, 22 KO), сообщает инсайдер Дэн Рафаэль.

Ожидается, что поединок состоится летом.

В марте 2024 года Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре. В октябре австралиец проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.

Турман не выступал с 2022 года, когда победил единогласным решением соотечественника Марио Барриоса.

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