WBC назвал претендента для победителя реванша Бетербиев — Бивол

Всемирный боксёрский совет (WBC) определил претендента на мировой титул в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).

Им станет победитель поединка между американцем Дэвидом Бенавидесом (29-0, 24 KO) и кубинцем Дэвидом Морреллом (11-0, 9 KO), который состоится 2 февраля в Лас-Вегасе (США).

Напомним, абсолютный чемпион дивизиона россиянин Артур Бетербиев (21-0, 20 KO), удерживающий титулы WBC, WBA, IBF и WBO, проведёт реванш с соотечественником Дмитрием Биволом (23-1, 12 KO). Поединок состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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