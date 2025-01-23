«Он крутой». Боец UFC Царукян рассказал о встречах с Путиным

Первый номер рейтинга UFC в легком весе (до 70 кг) Арман Царукян рассказал о встречах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Я встречался с ним два раза. Как все прошло? Хорошо. Он крутой парень. Очень любит единоборства. Когда я дрался в России, он два раза вручал мне чемпионский пояс. Есть даже фото в интернете», — сказал Царукян в подкасте JAXXON.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 300 в апреле, Царукян победил раздельным решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.