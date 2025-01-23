Ислам Махачев получил награду «Приём года» от UFC

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев получил награду «Приём года» — 2024 за победу в бою с американцем Дастином Порье, состоявшемся 1 июня на турнире UFC 302 в Нью-Джерси (США).

Напомним, Махачев победил удушением Д'Арс в пятом раунде, проведя третью защиту титула.

Фото: UFC

«Это один из лучших боёв и лучших финишей. Вот почему UFC вручили мне эту награду. Я очень рад. Бой получился безумным, много крови, но я финишировал его. В последнем раунде. Итак, у меня есть награда «Бой года» и две награды «Приём года». Теперь мне нужен «Нокаут года», — приводит слова Махачева пресс-служба UFC.