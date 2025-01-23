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Тренер Стрикленда: Махачев должен отбросить дружбу с Мухаммадом и идти за величием

Тренер Стрикленда: Махачев должен отбросить дружбу с Мухаммадом и идти за величием
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Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC Шона Стрикленда, считает, что действующий обладатель титула в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев должен подраться с американцем Белалом Мухаммадом, если получит шанс.

«Не уверен, что переход в средний вес является хорошей идеей. А вот подъём в полусредний вес имеет смысл. Нужно отбросить в сторону дружбу с Белалом Мухаммадом и идти за величием», — сказал Никсик в интервью Майклу Биспингу.

Ранее тренер Махачева ответил, должен ли Арман Царукян снова становиться претендентом на титул UFC.

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