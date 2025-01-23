Тренер Стрикленда: Махачев должен отбросить дружбу с Мухаммадом и идти за величием

Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC Шона Стрикленда, считает, что действующий обладатель титула в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев должен подраться с американцем Белалом Мухаммадом, если получит шанс.
«Не уверен, что переход в средний вес является хорошей идеей. А вот подъём в полусредний вес имеет смысл. Нужно отбросить в сторону дружбу с Белалом Мухаммадом и идти за величием», — сказал Никсик в интервью Майклу Биспингу.
Ранее тренер Махачева ответил, должен ли Арман Царукян снова становиться претендентом на титул UFC.
Мухаммад тренируется с Махачевым и Нурмагомедовым перед UFC 311