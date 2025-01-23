Бывший соперник Бетербиева назвал фаворита в реванше россиянина с Биволом

Бывший чемпион мира британец Каллум Смит, встречавшийся в ринге с Артуром Бетербиевым, высказался о предстоящем реванше россиянина с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Не знаю, станет ли фактором возраст, но он играет на руку Биволу. Он моложе и свежее. Последний бой Бетербиева получился сложнейшим в его карьере. Скажется ли, наконец, на нём возраст? Так или иначе, а это будет близкий бой. Тяжело выбирать, если нужно принять чью-то сторону, то на этот раз это будет Бивол», — сказал Смит в интервью Pro Boxing Fan.

Напомним, реванш Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

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