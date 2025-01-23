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Царукян сказал, сколько потратил на подготовку к сорванному бою с Махачевым

Царукян сказал, сколько потратил на подготовку к сорванному бою с Махачевым
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян рассказал о финансовых затратах на сорвавшийся реванш с действующим чемпионом Исламом Махачевым.

«В моём последнем лагере со мной было 15 человек – четыре тренера и 11 спарринг-партнёров. Две недели обходились мне в $ 20 тыс., один месяц – в $ 40 тыс. Плюс перелёты, зарплата тренерам – около $ 15-16 тыс.», — сказал Царукян в подкасте JAXXON.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 300 в апреле, Царукян победил раздельным решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.

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