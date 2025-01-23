Царукян заявил, что готов к пятираундовому реваншу с Оливейрой

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян высказался о потенциальном реванше с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой.

«Этот бой имеет смысл. Как он может быть претендентом, если я побил его? Если UFC захочет снова организовать этот бой, я буду «за». Я готов. Команда Оливейры говорила, что они бы победили в пятираундовом бою. Хорошо, давайте устроим реванш», — сказал Царукян в подкасте JAXXON.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 300 в апреле, Царукян победил раздельным решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.