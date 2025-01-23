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Усман Нурмагомедов: был немного удивлён поражением Умара в бою с Мерабом Двалишвили

Усман Нурмагомедов: был немного удивлён поражением Умара в бою с Мерабом Двалишвили
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Чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов прокомментировал поражение своего брата и топового бойца UFC Умара Нурмагомедова в бою с действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили. Их бой состоится на турнире UFC 311 и завершился победой грузинского атлета единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

«Честно говоря, я был немного удивлён [поражением Умара], поскольку думал, что Умар забрал первые три раунда. Когда Баффер сказал «и всё ещё», подумал, что скажет «и всё ещё непобеждённый». Но в любом случае на всё воля Аллаха. Конечно, эта ситуация как-то на меня влияет, но я стараюсь держать это в себе. Не хочу говорить об этом с людьми. Это всего лишь один шаг назад на длинном пути», — приводит слова Нурмагомедова портал MMAJunkie.

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