Усман Нурмагомедов: был немного удивлён поражением Умара в бою с Мерабом Двалишвили

Чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов прокомментировал поражение своего брата и топового бойца UFC Умара Нурмагомедова в бою с действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили. Их бой состоится на турнире UFC 311 и завершился победой грузинского атлета единогласным решением судей.

«Честно говоря, я был немного удивлён [поражением Умара], поскольку думал, что Умар забрал первые три раунда. Когда Баффер сказал «и всё ещё», подумал, что скажет «и всё ещё непобеждённый». Но в любом случае на всё воля Аллаха. Конечно, эта ситуация как-то на меня влияет, но я стараюсь держать это в себе. Не хочу говорить об этом с людьми. Это всего лишь один шаг назад на длинном пути», — приводит слова Нурмагомедова портал MMAJunkie.