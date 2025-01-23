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Усман Нурмагомедов: у меня с PFL новый контракт, пока доволен. Четырежды должен подраться

Усман Нурмагомедов: у меня с PFL новый контракт, пока доволен. Четырежды должен подраться
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Действующий обладатель чемпионского титула Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов заявил, что подписал новый двухлетний контракт с промоушеном PFL.

«У меня новый контракт [с PFL]. Им я пока доволен. А что будет и какие предложения он [Донн Дэвис] сделает мне через полтора-два года — тогда уже посмотрим. На данный момент меня уже всё устраивает. У меня контракт на два года. Четыре боя должно быть», — сказал Нурмагомедов в интервью платформе Okko.

Напомним, следующий поединок Усман проведёт против ирландского бойца Пола Хьюза на турнире PFL, который состоится 25 января в Дубае (ОАЭ).

Нурмагомедов ведёт чистый послужной список. Его рекорд состоит из 18 побед (14 досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся). Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.

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