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Шара Буллет — Майклу Пейджу: 1 февраля я буду весь в крови. Только в твоей!

Шара Буллет — Майклу Пейджу: 1 февраля я буду весь в крови. Только в твоей!
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Топовый и непобеждённый российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, оставил угрожающее послание представителю Великобритании Майклу Пейджу, с которым он подерётся на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж
01 февраля 2025, суббота. 22:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Майкл Пейдж

«Майкл, я слышал, ты сказал, что я буду истекать кровью в нашем бою 1 февраля. Да, буду весь в крови. Только в твоей!» — написал Магомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308, Шара разделил октагон с армянским бойцом Арменом Петросяном. Бой завершился победой Буллета нокаутом в конце второго раунда.

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