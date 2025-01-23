Шара Буллет — Майклу Пейджу: 1 февраля я буду весь в крови. Только в твоей!

Топовый и непобеждённый российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, оставил угрожающее послание представителю Великобритании Майклу Пейджу, с которым он подерётся на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

«Майкл, я слышал, ты сказал, что я буду истекать кровью в нашем бою 1 февраля. Да, буду весь в крови. Только в твоей!» — написал Магомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308, Шара разделил октагон с армянским бойцом Арменом Петросяном. Бой завершился победой Буллета нокаутом в конце второго раунда.