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Мойкано: наш бой с Махачевым продал ещё больше платных трансляций, когда слетел Царукян

Мойкано: наш бой с Махачевым продал ещё больше платных трансляций, когда слетел Царукян
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано заявил, что его бой с действующим обладателем пояса UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым продал больше платных трансляций в США, чем ожидалось, когда Арман Царукян снялся с поединка.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Ренато Мойкано

«Прямо сейчас я в порядке. Мне было чертовски грустно в первый день, потому что я упустил большую возможность… Но я понял, что я очень популярен. Когда пришёл на пресс-конференцию, был очень удивлён, потому что как только я подошёл к столу, все кричали: «Деньги, деньги». Люди сходили с ума, пока я говорил, я был очень этим удивлён… Позднее мне кто-то сказал, что после того, как Арман отказался от боя, они продали ещё больше платных трансляций, потому что все были в восторге», — сказал Мойкано в интервью на YouTube-канале Show Me The Money.

Напомним, Махачев победил Мойкано удушающим приёмом в первом раунде на UFC 311.

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