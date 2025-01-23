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Тактаров: Умара Нурмагомедова подставили братья. Видно же, что парень не готов на 25 минут

Тактаров: Умара Нурмагомедова подставили братья. Видно же, что парень не готов на 25 минут
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Ветеран смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в тяжёлом весе россиянин Олег Тактаров поделился мнением о выступлении топового бойца UFC соотечественника Умара Нурмагомедова в бою с действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили. Встреча завершилась победой грузинского атлета единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

«Парень не готов. Это же ваши братья его не выпустили готовым. Они же его подставили, по большому счёту. Ну, видно же, что парень не готов на пять раундов. Сломал он там палец, это неважно. Он не готов на пять раундов! А его выпустили… Кто из нас плохой? Я его не выпускал. Я, наоборот, удовольствие получил. Человек создал такую конкуренцию.

Ваш Умар, может быть, и будет чемпионом, если его братья подставлять не будут. Если он сейчас работу над ошибками сделает, в горах поживёт, ещё побегает, потренируется на высокогорье и вернётся другим человеком. А пока он не чемпион. Хотя данные у него хорошие, мне он понравился. Первые три с половиной раунда — очень неплохо», — сказал Тактаров во время прямого эфира, который шёл на его странице в социальных сетях.

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