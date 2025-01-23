Ренато Мойкано: я не боялся Ислама Махачева. Наоборот, был счастлив в этом поединке

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано поделился эмоциями от встречи с действующим обладателем пояса UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым.

«[В этом бою] я шёл вперёд, сделал несколько хороших ударов. Знаете, не боялся, что это был Ислам Махачев. Я не боялся, а был счастлив. Это был один из боёв, в котором я был действительно счастлив, потому что знал, что могу стать чемпионом мира», — сказал Мойкано в интервью на YouTube-канале Show Me The Money.

Напомним, бой между Махачевым и Мойкано стал главным событием турнира UFC 311. Ислам победил удушающим приёмом в первом раунде.