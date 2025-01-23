Ренато Мойкано признался, что заработал более $ 950 тыс. за бой с Исламом Махачевым

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано признался, что заработал более $ 950 тыс. за поединок с действующим обладателем пояса UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым.

— Ты получил хороший чек за поединок с Исламом Махачевым?

— Да.

— Если измерять в биткоинах, то сколько ты заработал? Мне кажется, что девять биткоинов, это сейчас $ 950 тыс. Правда?

— Больше этого, — сказал Мойкано в интервью на YouTube-канале Show Me The Money.

Напомним, бой между Махачевым и Мойкано стал главным событием турнира UFC 311. Ислам победил удушающим приёмом в первом раунде.