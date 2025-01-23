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Сусленков: готов отправить на пенсию всеми любимого Усика

Сусленков: готов отправить на пенсию всеми любимого Усика
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Россиянин Артём Сусленков заявил, что не видит каких-то сложностей в боксе бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Как победить Усика? Ничего сверхъестественного там не нужно. Готов выйти и показать! Провести мастер-класс по отправке на пенсию знаменитого и всеми любимого Усика. Победа Егора Мехонцева ему болезненно далась, после он больше не проигрывал россиянину. Это будет та самая моя роль в мире бокса. Но впереди у меня поединок за пояс IBF Europe против Джека Муловайи. Весь мой фокус на поединке 31 января в Москве», — сказал Сусленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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