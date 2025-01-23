Мойкано: я не увидел тейкдауна Махачева. Он был настолько быстрым, что меня впечатлило

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано высказался о поединке с действующим обладателем пояса UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Я очень хорошо держался на ногах, но не видел тейкдауна. Он был настолько быстрым, что это меня впечатлило. Я начал защищаться от захвата одной ноги, и тогда он обхватил меня за шею и повалил. И на земле он не причинял мне особой боли… Затем толпа начала освистывать. Они освистывали.

Это подпитывало меня, потому что думал, что ему больно, что я должен встать на ноги и нанести удар. Я не хотел проиграть первый раунд. Я бросился в попытке встать на ноги, и он получил лучшую позицию. Это меня впечатлило, но я не был готов. У меня не было времени продумать бой. Ведь проиграй я первый раунд в пятираундовом бою, это ничего не значило бы.

Но этого не было в моей голове, потому что у меня не было подготовки. Это не оправдание, Ислам — отличный боец, но я чувствую разочарование, что совершил такую любительскую ошибку», — сказал Мойкано в интервью на YouTube-канале Show Me The Money.