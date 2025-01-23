Музыкант Alex Terrible рассказал, как состоялся его дебют в кулачных боях

Известный российский музыкальный исполнитель Александр Шиколай, выступающий под псевдонимом Alex Terrible и являющийся фронтменом группы Slaughter to Prevali, рассказал, как состоялся его дебют в кулачных боях.

«В общем, чтобы во Флориде организовать бой на голых кулаках, тебе, во-первых, нужно купить лицензию, чтобы ивент просто организовать. А она очень дорогая, насколько я знаю, от $ 30 тыс… Плюс нужна лицензия бойца. У меня её не было и нет до сих пор. Чтобы получить её, нужно провести либо пять любительских поединков, либо один профессиональный по боксу.

А я тогда тренировался с Артёмом Левиным в American Top Team. Он там со мной стоял на лапах и так далее. Я поставил себе цель, что хочу зарубиться с кем-нибудь, и позвонил своему местному тренеру, сказал, давай что-то придумаем подпольно. Он сказал, без базара. В итоге два моих соперника в весе до 85 кг слетели, и в день боя тренер звонит и говорит: «Есть один парень, но он тяж». Он там 110 кг или больше даже. Ну я сказал, что терять, я зря, что ли, готовился. Плюс дальше должны были концерты начаться. В общем, согласился, мы провели бой, три раунда по две минуты, я выиграл, слава богу, и без травм.

Он в первом раунде просто пробил губу насквозь. Я просто встал не в свою стойку, и он пробил. Это максимум урона, который он нанёс. А так первый раунд забрал он, второй и третий — я. Там я ему ещё проход сделал машинально, он там лежал, за ребро держался. Мне отдали победу и я потом заслал моему менеджеру, может, попробовать в Bare Knuckle (BKFC)?

И они сказали, что возьмут, но нужна лицензия бойца. Я начал обращаться к товарищам, вот Александру Скаредину написал. Он сказал, что фальшивую лицензию замутить не получится, но если я выступлю здесь, то без проблем вообще получу. Поэтому я принял решение вернуться в Россию и здесь целенаправленно готовиться и выступить, чтобы получить лицензию и в дальнейшем выступать», — сказал Шиколай в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхъёй Гасановым.