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Мойкано: вообще не пострадал в бою с Махачевым. Хочу драться на турнире UFC в Майами

Мойкано: вообще не пострадал в бою с Махачевым. Хочу драться на турнире UFC в Майами
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано рассказал, когда хотел бы провести следующий поединок в североамериканском промоушене.

— Что скажешь насчёт того, чтобы провести следующий бой в Майами, 12 апреля?
— Поехали, Мойкано в Майами.

— Это хорошая дата для тебя?
— Я хочу драться как можно скорее.

— Как скоро ты сможешь драться?
— Я вообще не получил повреждений. Скоро смогу драться, — сказал Мойкано в интервью на YouTube-канале Show Me The Money.

Напомним, Мойкано в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 311, разделил октагон с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым. Российский атлет одержал победу удушающим приёмом в первом раунде.

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