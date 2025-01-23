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Вадим Немков: с удовольствием подрался бы с Фрэнсисом Нганну, если он останется в ММА

Вадим Немков: с удовольствием подрался бы с Фрэнсисом Нганну, если он останется в ММА
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Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков заявил о желании подраться с экс-обладателем титула UFC в тяжёлом весе, а ныне бойцом PFL камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Для меня как для бойца самое важное — оставаться активным. Я определённо хочу победить Тимоти Джонсона и вернуться как можно скорее. На самом деле не имеет значения, будет ли это бой за титул PFL или бой с Нганну. В принципе, я с нетерпением жду поединка с Фрэнсисом, если он собирается остаться в ММА. На данный момент Нганну является одним из самых громких имён в этом виде спорта. С удовольствием подрался бы с ним», — приводит слова Немкова портал Sherdog.

Напомним, следующий бой Немков проведёт против Тимоти Джонсона на турнире PFL, который состоится 25 января.

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