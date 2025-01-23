«Это мне интересно». Вадим Немков поделился мнением о потенциальном переходе в UFC

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков озвучил, при каких условиях он готов остаться в PFL и что думает насчёт потенциального перехода в UFC.

«Честно говоря, всё зависит от PFL. Если они собираются давать мне хорошие бои, хорошие имена, [тогда я останусь]. Мне нужно оставаться активным. Я не могу драться раз в год. Это то, что не могу себе позволить. Так что если они собираются предложить хороший контракт и давать серьёзных соперников, то я готов остаться.

Конечно, в UFC много отличных тяжеловесов, с которыми я бы с удовольствием сразился. Это определённо волнительно, и это [возможность выступления в UFC] действительно мне интересно», — приводит слова Немкова портал MMA Fighting.