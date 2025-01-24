Ильяс Хамзин сделал вес перед боем в Karate Combat

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин дебютирует в американской лиге Karate Combat.

Его соперником станет экс-боец UFC и бывший чемпион Brave Лукас Мартинс. Поединок пройдёт в промежуточном весе — Ильяс показал на весах 79 кг.

Турнир пройдёт 25 января в Майами. Главный кард начнётся в 2:00 мск. Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале Karate Combat.

Свой последний поединок Хамзин провёл на турнире RCC Intro 33, где уступил Луису Сезару да Силве единогласным решением судей. Всего на его счету 17 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и четырежды потерпел поражение.

Мартинс не выходил в клетку с декабря 2023 года, тогда он уступил Абдисаламу Кубанычбеку техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Мартинса 29 боёв в ММА, в которых он одержал 22 победы и семь раз потерпел поражение.