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«Раз, два — и сечка». Рок-звезда Alex Terrible объяснил, почему выбрал кулачные бои

«Раз, два — и сечка». Рок-звезда Alex Terrible объяснил, почему выбрал кулачные бои
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Известный российский музыкальный исполнитель Александр Шиколай, выступающий под псевдонимом Alex Terrible и являющийся фронтменом группы Slaughter to Prevali, объяснил, почему выбрал кулáчку.

«Все меня спрашивают. Потому что у меня такой образ, я же играю тяжёлый, экстремальный металл, там мясо, кровь, кишки, агрессия и всё такое. А в кулáчке раз, два — и сечка, кровь пошла, это просто зрелищно. Поэтому из-за зрелищности, брутальности выбрал. И в кулачных боях ты можешь просто подраться, зарубиться», — сказал Шиколай в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Шиколай проведёт бой на турнире лиги RCC Hard, который состоится 25 января.

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