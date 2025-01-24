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Александр Шиколай: Иришка Чики-Пики и прочие абсолютно неинтересны

Александр Шиколай: Иришка Чики-Пики и прочие абсолютно неинтересны
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Известный российский музыкальный исполнитель Александр Шиколай, выступающий под псевдонимом Alex Terrible и являющийся фронтменом группы Slaughter to Prevali, поделился своим отношением к поп-ММА.

«Поп-ММА? Честно говоря, я смотрел, да, но это такое, сомнительно. Мне очень важно побиться со спортсменом, проверить себя. Неважно, какой спортсмен, проигрывал он там или выигрывал. Хочу, чтобы он был именно опытным спортсменом, порядочным парнем. Мне нравится идея провести поединок с таким соперником. А вот то, что там Иришка Чики-Пики и прочее… Такое абсолютно неинтересно», — сказал Шиколай в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Шиколай проведёт бой на турнире лиги RCC Hard, который состоится 25 января.

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