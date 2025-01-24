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Александр Шиколай: чуть не выплюнул внутренности от удара Волкова

Александр Шиколай: чуть не выплюнул внутренности от удара Волкова
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Известный российский музыкальный исполнитель Александр Шиколай, выступающий под псевдонимом Alex Terrible и являющийся фронтменом группы Slaughter to Prevali, рассказал, какие эмоции испытал от удара топового бойца UFC Александра Волкова.

«Что больнее, удар голыми кулаками по лицу или в корпус от Волкова? Кстати, от Волкова, по-любому. Это больнее было. Я просто реально чуть не выплюнул внутренности от того удара. Честно, думал, будет не так уж больно, но очень сильно прочувствовал. Если Волков ударит с такой же силой мне в голову, то она, мне кажется, отлетит куда-нибудь на Марс», — сказал Шиколай в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Шиколай проведёт бой на турнире лиги RCC Hard, который состоится 25 января.

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