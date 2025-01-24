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Музыкант Alex Terrible: тренировался с Майком Перри, он разбил мне нос

Музыкант Alex Terrible: тренировался с Майком Перри, он разбил мне нос
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Известный российский музыкальный исполнитель Александр Шиколай, выступающий под псевдонимом Alex Terrible и являющийся фронтменом группы Slaughter to Prevali, рассказал о совместных тренировках с экс-бойцом UFC Майком Перри.

«Я тренировался с Майком Перри (звезда Bare Knuckle, экс-боец UFC. — Прим. «Чемпионата») и спарринги проводил в его зале, он мне нос разбил. Он из Орландо, а я там живу. Он такой, как говорится, Tough Guy, прёт на тебя. У нас есть в России, допустим, Кратос. Я с ним тоже недавно работал, он поделился опытом, открытый, искренний, я очень сильно его уважаю как бойца, он прямо такой воин. И вот Майк Перри точно такой же, как Кратос. Просто прёт на тебя, даже если пропускает, ему плевать. Цепной пёс, короче. Мне такое нравится, я хочу быть таким же, видеть себя таким же. Я точно не такой же, да, но хочу себя видеть таким. Конечно, мне сложно представить себя в бою с Кратосом или Перри», — сказал Шиколай в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Видео: UFC Вегас 23: Майк Перри (США) vs Дэниел Родригез (США)

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