Шиколай рассказал, от кого получил самое неожиданное сообщение после первого кулачного боя

Известный российский музыкальный исполнитель Александр Шиколай, выступающий под псевдонимом Alex Terrible, рассказал, от кого получил самое неожиданное сообщение после дебюта в кулáчке.

«Кен Шэмрок. Это звезда, он дрался в Pride, в UFC. Он написал, более того, позвал подраться в свою какую-то организацию, там подраться. Как раз мой первый соперник у него там бился в организации. Это было неожиданно для меня. Несколько ребят из UFC написали. Вообще, на меня подписаны суперкрутые звёзды. Когда видишь это сначала, то тебя это удивляет, ты рад. А когда такое с тобой происходит давно, то ты такой, окей, двигаемся дальше. Приходит понятие, что они такие же люди, как и все. Просто они задались целью, у них получилось, они достигли успеха. От этого образуется картинка или фантазия, что это какие-то сверхлюди, но нет, такие же, как все. Кто-то плохой, кто-то хороший, кто-то открытый, кто-то закрытый», — сказал Шиколай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

25 января Шиколай готовится дебютировать на голых кулаках в лиге RCC HARD. Его соперником станет Мухамедхан Оспанов.

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