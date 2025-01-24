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Шиколай рассказал, от кого получил самое неожиданное сообщение после первого кулачного боя

Шиколай рассказал, от кого получил самое неожиданное сообщение после первого кулачного боя
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Известный российский музыкальный исполнитель Александр Шиколай, выступающий под псевдонимом Alex Terrible, рассказал, от кого получил самое неожиданное сообщение после дебюта в кулáчке.

«Кен Шэмрок. Это звезда, он дрался в Pride, в UFC. Он написал, более того, позвал подраться в свою какую-то организацию, там подраться. Как раз мой первый соперник у него там бился в организации. Это было неожиданно для меня. Несколько ребят из UFC написали. Вообще, на меня подписаны суперкрутые звёзды. Когда видишь это сначала, то тебя это удивляет, ты рад. А когда такое с тобой происходит давно, то ты такой, окей, двигаемся дальше. Приходит понятие, что они такие же люди, как и все. Просто они задались целью, у них получилось, они достигли успеха. От этого образуется картинка или фантазия, что это какие-то сверхлюди, но нет, такие же, как все. Кто-то плохой, кто-то хороший, кто-то открытый, кто-то закрытый», — сказал Шиколай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

25 января Шиколай готовится дебютировать на голых кулаках в лиге RCC HARD. Его соперником станет Мухамедхан Оспанов.

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