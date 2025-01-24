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Ренато Мойкано высказался о своих шансах на чемпионство после поражения от Ислама Махачева

Ренато Мойкано высказался о своих шансах на чемпионство после поражения от Ислама Махачева
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Бывший претендент на пояс чемпиона UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано, проигравший титульный поединок действующему чемпиону — российскому бойцу Исламу Махачеву, рассказал о своём желании найти новую возможность провести чемпионский бой.

«Возможно, у меня больше не будет возможности бороться за пояс, это правда. Но могу сказать точно, что буду стараться изо всех сил. Теперь я хочу стать чемпионом. Может быть, это произойдёт, возможно, уже поздно», — сказал Мойкано в интервью на YouTube-канале Show Me The Money.

Титульный бой Махачева и Мойкано состоялся в рамках турнира UFC 311, при этом бразилец получил шанс на этот поединок за сутки с небольшим до его начала из-за травмы армянского бойца Армана Царукяна. Махачев одержал победу удушающим приёмом в первом раунде.

Видео: Махачев — величие. Главные победы чемпиона

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