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Александр Шиколай: когда Хабиб завершил, было ощущение, что закончился крутой сериал

Александр Шиколай: когда Хабиб завершил, было ощущение, что закончился крутой сериал
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Лидер группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай, более известный как Alex Terrible, рассказал о своём отношении к ведущим организациям мира ММА.

«У меня есть друг, который подсадил меня на Pride, UFC. Раньше мы смотрели практически каждый ивент. Помню как сейчас, как Хабиб провёл свой последний бой, положил перчатки и мы смотрим, а у меня ощущение, как будто самый крутой сериал в моей жизни закончился. И я не хотел, чтобы он заканчивался. Помню эти моменты. Сейчас смотрю значимые бои», — сказал Шиколай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Шиколай проведёт бой на голых кулаках на турнире лиги RCC Hard 12, который состоится 25 января в Екатеринбурге.

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