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Определились все полуфиналисты Кубка России по боксу

С 21 по 25 января в Самаре проходит Кубок России по боксу, где накануне определились все полуфиналисты турнира.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков по итогам третьего соревновательного дня.

До 51 кг: Адам Альвиев (Чеченская Республика) – Солтанмурад Гаджиев (Республика Дагестан) 4:1

До 51 кг: Баир Батлаев (Республика Бурятия) – Евгений Жоров (Республика Адыгея) 5:0

До 51 кг: Амиршох Джалолов (Калининградская область) – Ислам Албасханов (Чеченская Республика) 5:0

До 51 кг: Максим Голиков (Орловская область) – Артур Нагапетян (Москва) 0:5

До 60 кг: Аршак Товмасян (Москва) – Джабраил Ирезиев (Чеченская Республика) 5:0

До 60 кг: Расул Магомедов (Республика Дагестан) – Всеволод Шумков (Санкт-Петербург) 0:5

До 60 кг: Никита Косман (Хабаровский край) – Хамзат Матиев (Москва) 5:0

До 60 кг: Тенгиз Котоян (Краснодарский край) – Константин Опольский (Московская область, Республика Карелия) 0:5

До 75 кг: Давид Айвазян (Кемеровская область) – Бижам Бижамов (Республика Дагестан) 5:0

До 75 кг: Иван Романчук (Севастополь, Челябинская область) – Исмаил Муцольгов (Чеченская Республика) ЯПр1

До 75 кг: Адлан Хамустханов (Чеченская Республика) – Алексей Семыкин (Московская область) 0:5

До 75 кг: Даниил Тетерев (Новосибирская область) – Сергей Сергеев (Республика Татарстан) НПБр2

До 86 кг: Хасмагомед Джаватханов (Республика Дагестан) – Тимофей Каверин (Иркутская область) 5:0

До 86 кг: Иван Щепук (Белгородская область) – Никита Лебедев (Москва) 0:5

До 86 кг: Идар Занилов (КБР) – Шарапутдин Келеметов (Республика Дагестан) ЯПр3

До 86 кг: Дмитрий Карманов (Хабаровский край) – Всеволод Жуков (Воронежская область) 5:0