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Вадим Немков и Тимоти Джонсон прошли взвешивание

Вадим Немков и Тимоти Джонсон прошли взвешивание
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Сегодня, 24 января, в Дубае (ОАЭ) состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира Road to Dubai Champions Series, где чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков сразится с американцем Тимоти Джонсоном.

Оба бойца успешно прошли взвешивание, показав на весах следующие результаты:

Вадим Немков — 109,7 кг;
Тимоти Джонсон — 119,8 кг.

Напомним, бой между Немковым и Джонсоном станет соглавным событием шоу. Немков свой предыдущий поединок проводил в феврале 2024 года, где победил удушающим приёмом во втором раунде Бруно Каппелоццу. Что касается Джонсона, то его последний бой прошёл в августе 2024 года и закончился для него поражением техническим нокаутом в первом раунде от Дениса Гольцова.

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